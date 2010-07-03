Более 1,1 тыс человек зарегистрировалось на публичные слушания по бюджету Москвы

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Более 1 100 человек зарегистрировались на публичные слушания, посвященные обсуждению бюджета столицы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на председателя Общественной палаты Москвы Константина Ремчукова.

В их числе жители города, члены Общественной палаты Москвы, представители городской власти, общественных объединений, органов местного самоуправления и внутригородских муниципальных образований.

Ранее депутаты Мосгордумы приняли в первом чтении проект закона о городском бюджете. По словам главы департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой, в ближайшие три года планируется стабильное увеличение дохода бюджета на уровне 8% и выше.

Социальную направленность проекта столичного бюджета одобрили в Госдуме. По словам члена комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Ирины Белых, вклад в развитие детей должен оставаться приоритетом страны.