Проект бюджета Москвы позволит развивать инфраструктуру и транспорт – эксперт

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Проект бюджета Москвы позволит динамично развивать городскую инфраструктуру и транспортную систему. Это скажется на формировании комфортной среды, как передает Агентство "Москва".

"Наибольший объем расходов приходится на реализацию программы развития транспортной системы, то есть на развитие общественного транспорта и улично-дорожной сети", – заявила руководитель департамента общественных финансов Финансового университета Светлана Солянникова.

Специалист прокомментировала проект закона и отметила, что без этих двух факторов "невозможно создание комфортной городской среды и повышения качества жизни населения".

Проект бюджета Москвы на 2020 год на рассмотрение в Мосгордуму внес мэр города Сергей Собянин. Депутаты столичного парламента приняли документ, который охватывает как 2020 год, так и плановый период 2021 и 2022 годов.

Ранее стало известно, что бюджет Москвы на 2020 год останется социально ориентированным. Кроме того, документ законодательно закрепит увеличение расходов на здравоохранение, особенно в области модернизации поликлиник.