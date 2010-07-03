Эксперт высоко оценил новый бюджет столицы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперт в области экономики Дмитрий Лекух высоко оценил новый бюджет столицы, который приняла Московская городская дума. По его словам, бюджет принят неполитичный и хорошо продуманный. Он также подчеркнул, что бюджет сбалансирован.

"Для бюджета это самое главное. Тем более для городского, а тем более для такого города, как Москва. Отрабатываются именно те направления, которые обещала власть и за которые голосовали избиратели", – сказал Лекух Агентству "Москва".

Ранее Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2020-2022 годы. По словам председателя нижней палаты столичного парламента Алексея Шапошникова, ко второму чтению поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений.

По проекту доходы города в 2020 году составят 2,8 триллиона рублей. В дальнейшем эта сумма вырастет. На расходы в проекте бюджета заложено больше трех триллионов.

Глава департамента финансов Москвы Елена Зяббарова отметила, что бюджет формировался на основе прогнозов устойчивого темпа роста экономики и низкого темпа инфляции в ближайшие три года.

