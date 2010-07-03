Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

По его словам, за принятие бюджета проголосовали 35 депутатов, против – семь, двое воздержались.

Против голосовали пять представителей КПРФ и по одному депутату от "Справедливой России" и "Яблока". Воздержались от голосования два депутата "Яблока" и один из КПРФ.

Как сообщила глава департамента финансов, редактор законопроекта Елена Зяббарова, общее число полностью или частично учтенных поправок ко второму чтению составило 35. Их профинансируют из резервного фонда, предусмотренного на 2020 год в расходной части бюджета.

"Все поддержанные поправки носят социальный характер, то есть соответствуют основным приоритетам бюджетной политики города", – отметила она.

Ранее Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2020-2022 годы. Шапошников отметил, что ко второму чтению редактором поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений.