Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Город

18:35

Бюджет столицы поддержан представителями всех фракций Мосгордумы

город экономика

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Представители всех фракций в Мосгордуме поддержали бюджет Москвы на 2020 год и плановый период 2021–2022 годов, сообщил председатель столичного парламента Алексей Шапошников.

По его словам, за принятие бюджета проголосовали 35 депутатов, против – семь, двое воздержались.

Против голосовали пять представителей КПРФ и по одному депутату от "Справедливой России" и "Яблока". Воздержались от голосования два депутата "Яблока" и один из КПРФ.

Как сообщила глава департамента финансов, редактор законопроекта Елена Зяббарова, общее число полностью или частично учтенных поправок ко второму чтению составило 35. Их профинансируют из резервного фонда, предусмотренного на 2020 год в расходной части бюджета.

"Все поддержанные поправки носят социальный характер, то есть соответствуют основным приоритетам бюджетной политики города", – отметила она.

Ранее Мосгордума приняла бюджет Москвы на 2020-2022 годы. Шапошников отметил, что ко второму чтению редактором поддержано семь поправок, поступивших от депутатов и депутатских объединений.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика