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Москва 24

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Общество

17:18

Путин одобрил закон о повышении МРОТ

власть экономика общество

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Президент Российской Федерации Владимир Путин одобрил закон о повышении минимального размера оплаты труда. Соответствующая норма вступит в силу в 2020 году. Об этом сообщает РИА Новости.

"Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 года в сумме 12 тысяч 130 рублей в месяц", - указывается в документе.

Установленная новым законом сумма составляет 100 процентов величины прожиточного минимума за второй квартал 2019 года. При этом в процентном отношении речь идет о росте МРОТ на 7,5 процентов относительно порога, определенного с 1 января 2019 года.

По словам вице-спикера Совета Федерации Галины Кареловой, рост минимального размера оплаты труда позволит увеличить зарплату более чем 3 миллионам работников, в том числе тех, кто задействован в государственных и муниципальных учреждениях.

В 2020 году расходы на повышение заработной платы представителей бюджетной сферы составят порядка 20,9 миллиона рублей. Треть расходов бюджета, в то же время, вернутся в бюджет за счет страховых взносов во внебюджетные госфонжы и налогов на доходы физических лиц.

Расходы на повышение МРОТ потребуют 20,8 миллиона рублей из бюджета.

Ранее закон о повышении минимального размера оплаты труда поддержали в Госдуме. Документ одобрили в третьем чтении после ряда поправок. Новая норма предусматривает обязательное соответствие размера МРОТ и величины прожиточного минимума за 2-й квартал предшествующего года.

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