В Кремле прокомментировали идею отмены НДФЛ для малоимущих

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В Кремле пока нет позиции по идее отмены налога на доходы физических лиц (НДФЛ) для малоимущих, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В то же время он напомнил, что этот вопрос неоднократно упоминается в ходе экспертных дискуссий.

"По всей видимости, это потребует междведомственного согласования и проработки на экспертном уровне", – цитирует его РИА Новости.

Ранее спикер Совфеда Валентина Матвиенко сочла возможным освобождать от налога на доходы для физических лиц тех, у кого зарплата минимального размера оплаты труда (МРОТ). Она отметила, что эта тема сейчас активно обсуждается.

Сейчас работодатель не может платить сотрудникам меньше МРОТ. Этот показатель составляет порядка 11,3 тысячи рублей. Однако за вычетом НДФЛ работник получает лишь 9,8 тысячи рублей. Получается, что изменения облегчат жизнь россиянам с доходами, которые оказываются ниже МРОТ после вычета НДФЛ. Таковых в стране, по данным Росстата, 11 миллионов.

Депутат Госдумы Василий Власов предложил освободить сельских врачей от уплаты подоходного налога (НДФЛ). Соответствующее письмо он направил вице-премьеру и министру финансов Антону Силуанову.

Парламентарий считает, что медицинские работники не могут воспользоваться всеми мерами государственной поддержки из-за большого количества бюрократических процедур, которые необходимо пройти для получения субсидий и льгот.