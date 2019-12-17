Эксперты рассказали, как платить налоги от сдачи квартиры в аренду

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Собственники, сдающие квартиры в аренду, должны платить налог с получаемого дохода. В противном случае штраф может достигать 40% от суммы неуплаченного налога, напоминают "Дни.ру".

Московские арендодатели могут выбрать для налогообложения доходов от аренды НДФЛ, налог на профессиональный доход, патент или УСН. Каждый из них имеет свои условия применения.

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) составляет 13% для резидентов РФ и 30% для нерезидентов РФ. Декларацию 3-НДФЛ необходимо подавать до 30 апреля, а налог оплатить до 15 апреля года, следующего за отчетным.

Налог на профессиональный доход (НПД) составляет 4% при сдаче физлицу и 6% при сдаче ИП или юрлицу. Зарегистрироваться плательщиком НПД можно через приложение "Мой налог", кабинет налогоплательщика НПД на сайте ФНС или уполномоченный банк.

Подавать декларацию не нужно, сведения о доходах передаются автоматически через приложение. Налог оплачивается до 25 числа следующего месяца после получения дохода. Плательщикам НПД предоставляется налоговый вычет на 10 тысяч рублей.

Патентная система налогооблажения составляет 6%, на зависит от площади квартиры и ее месторасположения. Подать заявление на получение патента нужно не менее чем за 10 дней до начала применения ПСН. Декларацию подавать не нужно. Необходимо вести учет доходов в "Книге учета доходов ИП".

Если у вас патент на срок до 6 месяцев, нужно оплатить его полную стоимость не позднее срока окончания его действия. Если патент получен на срок от 6 до 12 месяцев, оплата происходит двумя частями. Треть оплачивается в течение 90 дней после начала действия патента, остальная сумма – до окончания срока его действия.

ИП обязан оплачивать за себя фиксированные взносы за пенсионное и медицинское страхование.

Упрощенная система налогооблажения подразумевает выплаты 6% на УСН "доходы" и 15% на УСН "доходы минус расходы". Подать заявление на применение УСН необходимо до 31 декабря с нового календарного года или в течение 30 дней с момента регистрации в качестве ИП.

Налоговую декларацию следует подавать до 30 апреля года, следующего за отчетным. Также нужно вести книгу учета доходов и расчетов. Авансовые платежи уплачиваются по итогам трех месяцев до 25 апреля, шести месяцев – до 25 июля, девяти месяцев – до 25 октября.

Общую сумму налога нужно уплатить до 30 апреля года, следующего за отчетным. В этом случае ИП также должен оплачивать за себя фиксированные взносы за пенсионное и медицинское страхование.