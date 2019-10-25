Названа стоимость аренды самых дорогих апартаментов в "Москва-Сити"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Самые дорогие апартаменты в деловом центре "Москва-Сити" сдаются за четыре миллиона рублей в месяц.

Минимальная стоимость аренды жилья в деловом кластере составляет 170 тысяч рублей в месяц, приводит "Лента.ру" данные агентства недвижимости Skolkovo Realty.

По оценке аналитиков, в октябре арендаторам предлагается почти 300 апартаментов. Наибольший объем – в сегментах трех- и двухкомнатных квартир – 133 и 117 объектов.

Арендовать апартаменты с тремя комнатами можно в среднем за 685 тысяч рублей. Две комнаты площадью около 120 квадратных метров обойдутся в 526 тысяч рублей в месяц.

Наиболее высокие ставки зафиксированы в сегменте многокомнатных апартаментов – 1,58 миллиона рублей в месяц за лот в среднем.

Ранее сообщалось, что самые недорогие комнаты в пределах МКАД сдаются в районе Капотня, ставка там равна 13,6 тысячи рублей.