Студия в Москве стала самой дорогой однокомнатной квартирой в России

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Студия площадью 95,5 квадратного метра в столице стала лидером в рейтинге самых дорогих однокомнатных квартир на вторичном рынке жилья в регионах России. Рейтинг составили эксперты интернет-сервиса для покупателей и арендаторов жилья.

Стоимость "однушки" составляет 115 миллионов рублей, сообщила во вторник пресс-служба аналитического центра сервиса.

В рейтинге в категорию однокомнатных лотов включили как классические квартиры с отдельной комнатой и кухней, так и студии: кухня-гостиная и отдельное помещение спальни либо единое пространство, объединяющее спальню, кухню и гостиную.

"Самая дорогая "однушка" на вторичном рынке России расположена в Москве. Это студия в составе жилого комплекса "Садовые кварталы". Лот продается с дизайнерской отделкой в черно-белом цвете, в нем нет ни одного выделенного помещения, кроме санузла. Остальные пространства визуально отделяются перегородками", – приводит сообщение интернет-сервиса ТАСС.

Второе место в рейтинге занимает квартира в Сочи, она дешевле столичной студии почти на 40 миллионов рублей. Апартаменты студийной планировки площадью 95,9 квадратного метра выставлены на продажу за 77,37 миллиона рублей. В этом варианте спальня выделена в отдельную комнату, а кухня и гостиная являются единым пространством.

В тройку лидеров также вошла "однушка" в Санкт-Петербурге за 42,5 миллиона рублей. За эти деньги можно купить квартиру на Крестовском острове площадью 89 квадратных метров.

На четвертом месте расположился лот в жилом комплексе "Парк Рублево" в Красногорске площадью 90 квадратных метров. Это квартира в ЖК "Парк Рублево" в Красногорске. Стоимость жилья составляет 35 миллионов рублей.

Пятерку замыкает "однушка" в Крыму за 23,79 миллиона рублей. Площадь квартиры составляет 78 квадратных метров. В квартире отделка с элементами классики, а также есть открытая терраса с видами на море.

Ранее сообщалось, что в Москве подорожали съемные квартиры. Цены выросли почти на семь процентов за год, подсчитали эксперты порталов о недвижимости. По их данным, средняя стоимость квартиры в пределах Садового кольца – около 110 тысяч рублей в месяц. Больше всего поднялось в цене жилье в Хамовниках. Там аренда стоит почти 130 тысяч. Для сравнения, в районе МКАД в четыре раза дешевле – около 30 тысяч в месяц. Самый экономный вариант советуют искать в районах Бирюлево Западное и Капотня.

Примерно 15 процентов столичных квартир сдаются "под ремонт". В таком случае обычно заключают договор найма без арендной платы.

