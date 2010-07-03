В Совфеде опровергли информацию о запрете на посуточную сдачу квартир

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Заместитель председателя комитета Совфеда по социальной политике Игорь Фомин опроверг сообщения о запрете правительства на посуточную сдачу квартир. Он отметил, что сдавать подобным образом жилье можно согласно действующему закону.

"В СМИ появилась трактовка постановления правительства РФ как запрет на посуточную аренду квартир. Это абсолютно не так. Гражданский кодекс РФ позволяет сдавать жилье в аренду на любой срок", – приводит слова Фомина Агентство "Москва".

Он подчеркнул, что правительство просто привело подзаконные акты в соответствие с принятыми ранее поправками в Жилищный кодекс, которые с 1 октября этого года запрещают оказание гостиничных услуг в жилых помещениях многоквартирных домов.

По словам Фомина, владелец жилья должен соблюдать все необходимые процедуры при сдаче квартиры в аренду.

Согласно Жилищному кодексу, жилые помещения могут использоваться только для постоянного проживания, а для временного проживания существуют общежития. Поэтому правительственное постановление лишь привело в соответствие Жилищный кодекс и Закон об оказании гостиничных услуг, отметил он.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Медведев подписал постановление, касающееся правил пользования жилыми помещениями. Новая законодательная норма запретит использовать жилые помещения для оказания гостиничных услуг. Запрет также относится к размещению промышленных предприятий в квартирах и миссионерской деятельности.

