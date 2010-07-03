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Москва 24

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Общество

15:26

Госдума одобрила законопроект о новых механизмах переселения из аварийного жилья

общество власть

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Депутаты Госдумы приняли правительственный законопроект о новых механизмах переселения граждан из аварийного жилья в первом чтении. Об этом сообщает Агентство "Москва" по итогам заседания нижней палаты парламента.

Законопроект упорядочивает полномочия органов государственной власти РФ по части жилищных отношений. Теперь они смогут определять основания, порядок и критерии признания многоквартирного дома аварийным или же строением с 70-процентным износом основных конструктивных элементов.

По новому документу размер возмещения за изымаемое помещение в аварийном доме будет определять правительство РФ. Эта же норма касается многоквартирных строений, которые признают подлежащими сносу.

В составе региональной программы капитального ремонта разрешать создавать подпрограмму для домов, в которых износ основных конструктивных элементов превышает 70 процентов. Подобную подпрограмму будут запускать на три года и со временем актуализировать.

Еще один аспект закона защищает граждан, чье жилое помещение в аварийном многоквартирном доме является для них единственным. В таких случаях органы государственной власти субъекта РФ смогут оказывать собственникам квартир дополнительную поддержку.

Министерство строительства и ЖКХ рассматривает возможность предоставления жителям аварийных домов льготных ипотечных условий. Собственникам жилья могут предложить такую меру как гарантию, если у людей нет другого места для проживания.

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