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Общество

15:56

В Кремле не обсуждали идею ремонта ветхого жилья за счет жильцов

власть общество недвижимость

Фото: ТАСС/Артем Ленц

В администрации президента РФ не обсуждалась идея ремонта ветхого жилья за счет граждан. Никаких решений по этому поводу также не принималось, сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мне не известно о том, что какие-то решения принимались на этот счет, но, безусловно, это вопрос правительства", – передает его слова "Интерфакс".

Так Песков прокомментировал предложение Минстроя осуществлять ремонт ветхого жилья более 70% за счет граждан. Отвечая на вопрос, будут ли какие-то рекомендации Кремля в правительство по этой теме, Песков добавил, что ничего до сих пор не направлялось.

Ранее ветхое жилье в России предложили ремонтировать за счет граждан, пока оно не получит статус аварийного. Это касается домов с износом более 70%. В министерстве строительства сообщили, что по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

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