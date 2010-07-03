Эксперты по ЖКХ прокомментировали инициативу ремонтировать ветхие дома за счет граждан

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Инициатива Минстроя ремонтировать ветхое жилье за счет граждан позволит выделять дома, нуждающиеся в ремонте, в отдельную программу "Ветхие", заявила Москве 24 исполнительный директор НП "ЖКХ Контроль" Светлана Разворотнева.
"В том законопроекте, который сейчас рассматривает Госдума, есть только одно-единственное слово, что регионы смогут выделять дома в отдельную программу "Ветхие", на самом деле это тот же капремонт на усмотрение регионов. Может, законопроект поменяется, но я не думаю, что в более жесткую сторону", – объяснила Разворотнева.
По словам эксперта, в юридической практике нет понятия "ветхое жилье". Именно по этой причине старые и новые дома входят в программу капитального ремонта.
Разворотнева отмечает, что никто не знает, сколько в стране домов с высокой степенью износа, поскольку с 2013 года в стране отсутствует система технического учета домов, хранения их технических паспортов.
"Надо начать хотя бы с того, чтобы дать регионам обязанности или право такую инвентаризацию проводить, нужно понимать, сколько таких домов. Думать не только о том, как капитально ремонтировать, но и как их содержать, потому что денег на содержание идет много, взносы, которые делают граждане в УК, не покрывают все эти затраты, дома приходят в негодность ускоренными темпами", – заключила Разворотнева.
Эксперт по ЖКХ ООД "За права человека" Виктор Федорук считает, что люди не виноваты в износе жилья.
"Кому выпало в таком жилье жить, так его, что, еще наказать за это надо? Только не совсем в справедливом государстве может такая норма появиться", – сказал Федорук.
По мнению эксперта, ветхое и аварийное жилье появилось, потому что вовремя не проводится капитальный ремонт.
Ранее стало известно, что ветхое жилье в России предложили ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Речь идет о домах с износом более 70 процентов, для которых планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта. Инициативу обсудят на слушаниях в Госдуме 7 ноября.
В министерстве строительства сообщили, что по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.
Отмечается, что разработка подпрограммы предусматривается новым законопроектом по расселению аварийного жилья, который правительство внесло в Госдуму в октябре.
По мнению экспертов, ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, поэтому их проще расселить, а деньги направить на создание нового жилого фонда.
При этом само понятие "ветхое жилье" из законопроекта, разработанного Минстроем, было исключено. Как отметил вице-премьер Виталий Мутко, было решено не множить юридические понятия – то есть не разделять ветхое и аварийное жилье, тем более что сложно установить критерии первого.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин также поддержал исключение этого термина из законопроекта. По его словам, если бы в документе было сразу два понятия, то у региональных властей появилась бы возможность для манипуляций.
Член комитета по жилищной политике и ЖКХ ГД Илья Осипов, в свою очередь, отметил, что вопрос о том, как поступать с домами с высоким износом – от 66–70%, остается открытым и потому самым дискуссионным.
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