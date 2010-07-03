Один человек погиб при обрушении дома в Приморье

Спасатели извлекли погибшую при обрушении в жилом доме в поселке Новонежино в Приморье, которое произошло ночью во вторник, 15 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по региону, добавив, что "завалов как таковых в доме нет".

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в результате обрушения также госпитализированы два человека. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям организована работа, связанная с оказанием помощи пострадавшим.

По данным экстренных служб, обрушение произошло между четвертым и пятым этажом, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Всего в подъезде проживали 19 человек – 15 взрослых и четверо детей.

Дом пятиэтажный, 90-квартирный, шесть подъездов. По предварительной версии причиной происшествия стал неисправный титан в одной из квартир, заявили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело.

В мае два человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области. В результате обрушилась кровля на площади 50 квадратных метров.