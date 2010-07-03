Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Происшествия

06:33

Один человек погиб при обрушении дома в Приморье

происшествия

Фото: ТАСС/Управляющая компания "Форпост"

Спасатели извлекли погибшую при обрушении в жилом доме в поселке Новонежино в Приморье, которое произошло ночью во вторник, 15 октября. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС по региону, добавив, что "завалов как таковых в доме нет".

Губернатор Приморья Олег Кожемяко заявил, что в результате обрушения также госпитализированы два человека. По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям организована работа, связанная с оказанием помощи пострадавшим.

По данным экстренных служб, обрушение произошло между четвертым и пятым этажом, обвалилась одна потолочная плита, стена и лестничный пролет. Всего в подъезде проживали 19 человек – 15 взрослых и четверо детей.

Дом пятиэтажный, 90-квартирный, шесть подъездов. По предварительной версии причиной происшествия стал неисправный титан в одной из квартир, заявили в Следственном комитете. Возбуждено уголовное дело.

В мае два человека, в том числе ребенок, погибли в результате взрыва газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области. В результате обрушилась кровля на площади 50 квадратных метров.

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика