Взрыв газа произошел в многоквартирном доме под Ростовом

Фото: ТАСС/пресс-служба МЧС РФ

Два ребенка погибли в результате взрыва бытового газа в 16-квартирном двухэтажном жилом доме в Каменском районе Ростовской области.

Как заявил представитель МЧС по области, инцидент произошел на улице Ленина в поселке Чистоозерный. Из здания эвакуированы 12 человек, двое госпитализированы.

Спасатели начали разбирать завалы на месте взрыва. В результате взрыва произошло обрушение кровли на площади 50 квадратных метров, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что многоэтажка в Магнитогорске, которая пострадала от взрыва газа 31 декабря, признана пригодной для дальнейшего проживания.