Власти объяснили счета за ЖКХ у жильцов разрушенного дома в Магнитогорске

Жители частично разрушенного дома в Магнитогорске, вернувшись в свои квартиры, получили квитанции по оплате коммунальных услуг с 1 апреля. При этом пени за предыдущее время не должны быть начислены, заявили РИА Новости в пресс-службе министерства строительства и инфраструктуры региона.
Жильцы 5-го, 6-го, 9-го и 10-го подъездов стали возвращаться в свои квартиры с 1 апреля, после того, как были завершены демонтажные работы. Через несколько недель они получили первые квитанции.
"В счетах указана сумма за коммунальные услуги с 1 апреля по факту потребления. За жилищные услуги выставлен счет также с 1 апреля – это за обслуживание и уборку лифтов, подъездов и придомовой территории", – говорится в заявлении ведомства.
Ранее СМИ сообщили, что жильцам пришли счета за услуги ЖКХ со штрафами за все месяцы 2019 года. При этом часть здания остается отключенной от водоснабжения и газа, не работают лифты.
ЧП, унесшее 39 жизней, произошло утром 31 декабря 2018 года. От взрыва рухнули перекрытия одного из подъездов 10-этажного дома №164 по улице Карла Маркса.
30 марта многоэтажку признали пригодной для дальнейшего проживания.
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