Шесть человек пострадали при взрыве газа в Дагестане

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Взрыв бытового газа произошел в частном доме в Хасавюрте. В итоге шесть человек, включая троих детей попали в больницу, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя Минздрава Дагестана Залину Муртазалиеву.

Причины ЧП пока не установлены. Муртазалиева уточнила, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести.