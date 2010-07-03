Ветхие дома предложили ремонтировать за счет россиян

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов

Ветхое жилье в России предложили ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.

Это касается домов с износом более 70%, для которых планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта. Инициативу будет обсуждаться на слушаниях в Государственной Думе в четверг, 7 ноября, передает газета "Известия".

В министерстве строительства сообщили, что по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.

Разработка подпрограммы включит в себя новый законопроект по расселению аварийного жилья, который был внесен правительством в Госдуму в октябре.

Ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, отметили эксперты. По их мнению, такие дома необходимо расселять, а средства направить на реализацию нового жилого фонда.

Кроме того, само понятие "ветхое жилье" из законопроекта, было исключено. Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что сложно установить критерии этого обозначения.

Депутат Госдумы Дмитрий Ионин также поддержал исключение этого термина из законопроекта. По его словам, если бы в документе было сразу два понятия, то у региональных властей появилась бы возможность для манипуляций.

Член комитета по жилищной политике и ЖКХ ГД Илья Осипов, в сою очередь, отметил, что вопрос о том, как поступать с домами с высоким износом – от 66–70%, остается открытым.

Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда. В 2019–2024 годы планируется переселить 530 тысяч человек из 9,54 миллиона квадратных метров аварийных домов.

Потратить на это власти готовы более 507 миллиардов рублей, из которых 431 млрд – из федерального бюджета. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за 9 месяцев этого года в России аварийным было признано 2,28 миллиона квадратных метров жилья.

Жители Воркуты ранее стали передавать свою недвижимость в дар городу, так как не могут ее продать. Власти переселяют в такие квартиры людей из аварийных домов.