Ветхие дома предложили ремонтировать за счет россиян

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Александр Авилов
Ветхое жилье в России предложили ремонтировать за счет граждан до тех пор, пока оно не получит статус аварийного.
Это касается домов с износом более 70%, для которых планируется разработать отдельные подпрограммы капремонта. Инициативу будет обсуждаться на слушаниях в Государственной Думе в четверг, 7 ноября, передает газета "Известия".
В министерстве строительства сообщили, что по решению местных властей возможно софинансирование из регионального и муниципального бюджетов.
Разработка подпрограммы включит в себя новый законопроект по расселению аварийного жилья, который был внесен правительством в Госдуму в октябре.
Ветхие дома в любом случае скоро придут в негодность, отметили эксперты. По их мнению, такие дома необходимо расселять, а средства направить на реализацию нового жилого фонда.
Кроме того, само понятие "ветхое жилье" из законопроекта, было исключено. Вице-премьер Виталий Мутко рассказал, что сложно установить критерии этого обозначения.
Депутат Госдумы Дмитрий Ионин также поддержал исключение этого термина из законопроекта. По его словам, если бы в документе было сразу два понятия, то у региональных властей появилась бы возможность для манипуляций.
Член комитета по жилищной политике и ЖКХ ГД Илья Осипов, в сою очередь, отметил, что вопрос о том, как поступать с домами с высоким износом – от 66–70%, остается открытым.
Владимир Путин в своем майском указе поставил перед правительством задачу устойчивого сокращения аварийного фонда. В 2019–2024 годы планируется переселить 530 тысяч человек из 9,54 миллиона квадратных метров аварийных домов.
Потратить на это власти готовы более 507 миллиардов рублей, из которых 431 млрд – из федерального бюджета. По данным Фонда содействия реформированию ЖКХ, за 9 месяцев этого года в России аварийным было признано 2,28 миллиона квадратных метров жилья.
Жители Воркуты ранее стали передавать свою недвижимость в дар городу, так как не могут ее продать. Власти переселяют в такие квартиры людей из аварийных домов.
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