Жители Воркуты стали дарить властям свои квартиры

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Жители Воркуты стали регулярно передавать свою недвижимость в дар городу, потому что не могут их продать. Власти переселяют в такие квартиры людей из аварийных домов, пишет РИА Новости .

"Нельзя сказать, что это массовое явление, но в среднем один-два раза в месяц частные квартиры передаются властям по договору дарения. Мы используем их для нужд "аварийщиков", которых сегодня более 300 человек", – рассказал агентству представитель городской администрации.

Количество принятого в дар жилья не уточняется. Известно, что городские власти принимаю в дар квартиры только в надлежащем санитарном состоянии.

Кроме того, воркутяне не могут передать администрации квартиры в поселках городского типа. Такое жилье не востребовано, а на балансе властей и так находится порядка пяти тысяч пустующих муниципальных квартир. На их содержание уходит около 500 миллионов рублей в год.

Представитель администрации Воркуты добавил, что сейчас квартиры в городе стоят 100-150 тысяч рублей, но город по-прежнему страдает из-за оттока населения. Если в 1990-х здесь проживало около 200 тысяч человек, то сейчас численность воркутян сократилась до 60 тысяч.

Ранее было принято решение заставить фонды капитального ремонта и жильцов потратить деньги на улучшение домов, замену лифтов и инженерных коммуникаций, ремонт подъездов. По мнению экспертов, нерасходование средств является одной из основных проблем в сфере ЖКХ. Взносы копятся, а жильцы годами ждут капремонта.