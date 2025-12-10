Форма поиска по сайту

10 декабря, 19:42

Происшествия

Утопившая ребенка в тазу блогер из Петербурга арестована на два месяца

Фото: телеграм-канал "Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга"

Блогера Анастасию Скворцову из Санкт-Петербурга, обвиняемую в утоплении своего новорожденного сына, взяли под стражу на два месяца. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на данные городского суда.

Согласно постановлению, женщина пробудет в заключении до 8 февраля 2026 года. О выборе данной меры пресечения ходатайствовало следствие. Прошение также было поддержано прокурором.

Сама Скворцова при этом признала вину в содеянном и подтвердила свои показания, объяснив поступок проблемами с психикой. В настоящее время расследование продолжается.

Инцидент произошел 8 декабря в квартире дома, находящегося на улице Ушинского. Как выяснили правоохранители, мать новорожденного положила его в таз с водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду, в результате чего младенец умер.

Объясняя свой поступок, блогер заявила, что у нее якобы пропало молоко, из-за чего она не смогла кормить ребенка. В результате женщина решила, что не сможет его вырастить, и пошла на убийство.

В результате было возбуждено уголовное дело. В свою очередь, региональная прокуратура инициировала проверку о соблюдении требований закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Новости регионов: в Челябинске задержали мать девочки, найденной мертвой в диване

