Дело возбуждено после того, как жительница Петербурга утопила в тазу младенца

Фото: телеграм-канал "Питерский Следком"

Уголовное дело об убийстве младенца возбуждено в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила пресс-служба ГСУ Следственного комитета России по городу.

Все произошло днем 8 декабря в квартире дома, который расположен на улице Ушинского. По данным ведомства, мать новорожденного положила его в таз с водой и удерживала, перекрыв доступ к кислороду. В результате младенец умер.

Женщина была задержана, ей предъявлено обвинение. В скором времени суд изберет злоумышленнице меру пресечения.

Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили судебные экспертизы. В настоящее время сотрудники СК проводят мероприятия, которые позволят выявить все обстоятельства случившегося.

В свою очередь, региональная прокуратура сообщила о проведении проверки по факту соблюдения требований закона о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

По данным РИА Новости, сама женщина рассказала, что у нее якобы пропало молоко, поэтому она не смогла кормить ребенка. В результате мать малыша решила, что не сможет его вырастить, в связи с чем решила совершить убийство.

Ранее в подмосковном Сергиевом Посаде было возбуждено дело об убийстве после обнаружения тела младенца в отходах, которые мусоровоз привез в цех по переработке.

В прокуратуре уточнили, что тело было найдено работником мусороперерабатывающего комбината возле деревни Сахарово. Мужчина нашел на ленте тряпичный сверток, в котором находилось тело мальчика. Видимых признаков насильственной смерти не было.

