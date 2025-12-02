Форма поиска по сайту

02 декабря, 16:02

Происшествия

В Симферополе мужчина убил 12-летнего племянника и ранил его брата и мать

Фото: телеграм-канал "Следком"

В Симферополе мужчина убил 12-летнего племянника кухонным топором, сообщила пресс-служба Следственного комитета РФ.

Инцидент произошел в ночь на 2 декабря в частном доме, который находится на Русском переулке. По данным ведомства, 27-летний мужчина не только расправился с 12-летним племянником, но также ранил своего 6-летнего племянника и их 37-летнюю мать.

6-летнему мальчику и женщине удалось спастись благодаря тому, что последняя оказала сопротивление и позвала на помощь проживающего с ними родственника. Потерпевшие находятся в реанимации, где им оказывается вся необходимая медпомощь.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве ребенка, а также о покушении на убийство женщины и несовершеннолетнего. Следователи вместе с полицией организовали комплекс мероприятий по розыску злоумышленника.

Специалисты сейчас работают на месте происшествия, осматривают дом с помощью криминалистической техники, изымают следы и иные предметы, которые представляют важность для следствия, в том числе предполагаемое орудие убийства.

Ранее в Санкт-Петербурге было возбуждено уголовное дело после обнаружения девушки в комнате апарт-отеля на Невском проспекте. На ее теле зафиксировали следы механической асфиксии. Правоохранители задержали 31-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве.

"Московский патруль": задержан подозреваемый в убийстве семьи бизнесмена в Москве

