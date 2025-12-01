До смерти избившего бабушку мужчину будут судить в Москве

Фото: depositphotos/JanPietruszka

Следственный комитет Москвы завершил расследование уголовного дела в отношении мужчины, до смерти избившего бабушку. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства.

По данным следствия, преступление произошло 29 августа этого года в квартире дома на улице Изюмской. В ходе конфликта мужчина избил свою бабушку 1958 года рождения, от чего она скончалась на месте.

Правоохранители провели необходимые мероприятия по выяснению обстоятельств случившегося, а также экспертизы, в том числе судебно-медицинские и молекулярно-генетические. Отмечается, что выводы экспертов подтверждают, что именно фигурант совершил преступление.

Мужчина находится под стражей. Ему предъявлено обвинение по части 4 статьи 111 Уголовного кодекса России ( "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего"). Следователи собрали доказательную базу, дело рассмотрят в суде.

Ранее в Балашихе завершили расследование уголовного дела в отношении двух мужчин, обвиненных в убийстве и укрывательстве особо тяжкого преступления. Все произошло 14 марта в квартире жилого дома.

По данным следствия, один из фигурантов в ходе конфликта выстрелил пострадавшему в ногу из охотничьего ружья, от чего жертва скончалась на месте. Спустя время в квартиру пришел знакомый обвиняемого, который помог вывезти тело мужчины и спрятать его в лесополосе. Это заметила соседка, которая и обратилась в правоохранительные органы.