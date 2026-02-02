Правительство РФ предложило повысить оклад педагогов до 70% от зарплаты

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Правительство России совместно с профсоюзами и работодателями порекомендовало устанавливать размер оклада сотрудников сферы образования на уровне 70% от общей суммы зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на соответствующее распоряжение.

При этом для уже работающих специалистов необходимо будет актуализировать структуру зарплаты в соответствии с этими правилами.

Подобное распределение доходов позволит повысить престижность и привлекательность профессии педагога в стране, снизить разницу в оплате труда, а также поспособствует развитию кадрового потенциала в сфере образования.

Во время индексации зарплат также рекомендуется направлять средства на увеличение оклада.

Ранее депутаты предложили платить учителям не ниже 200% средней зарплаты по региону. Предлагается внедрить единую систему оплаты труда учителей для устранения межрегиональных перекосов и установления общих федеральных требований к ее базовым параметрам.

В Госдуме также предложили преобразовать должность классного руководителя в российских школах и закрепить за ним статус наставника, освободив таким образом от предметной нагрузки.