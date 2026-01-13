В ГД предложили преобразовать должность классного руководителя в школах

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Вице-спикер Госдумы Борис Чернышов выступил с предложением преобразовать должность классного руководителя в российских школах и закрепить за ним статус наставника, освободив таким образом от предметной нагрузки. С таким предложением он обратился к министру просвещения Сергею Кравцову и министру труда Антону Котякову.

"В целях кардинального усиления воспитательного потенциала школы и создания дополнительного ресурса для помощи в предотвращении возможных кризисных ситуаций прошу рассмотреть инициативу о преобразовании должности классного руководителя", – приводит РИА Новости фрагмент из письма Чернышова.

По словам депутата, рабочее время классных руководителей должно быть посвящено работе с учениками, мониторингу их психологического состояния, а также организации воспитательного процесса через классные часы и прочие тематические мероприятия. Это позволит педагогу-наставнику сфокусироваться на анализе и формировании здорового микроклимата в классе, профилактике социального отчуждения и буллинга.

Инициатива станет долгосрочным вкладом в укрепление социального капитала нации, так как в каждой школе будет сформирован надежный человеческий ресурс, который сможет предотвращать трагедии, подчеркнул Чернышов. Выделив воспитанию приоритетное место в рабочем времени ключевого педагога, удастся создать в школах ту самую среду доверия и внимания, которой так не хватает многим детям, добавил вице-спикер ГД.

В декабре 2025 года Минпросвещения разослало в российские школы инструкции с пятью этапами действий на случай конфликтной ситуации с учениками. По новым правилам на каждый этап разрешения конфликта отводится 1–3 дня.

Депутаты Госдумы также предложили увеличить лимит на подарки для учителей, врачей и работников организаций, оказывающих соцуслуги, до 10 тысяч рублей. Согласно действующим нормам, работникам указанных сфер нельзя дарить подарки, стоимость которых превышает 3 тысяч рублей.