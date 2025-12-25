Форма поиска по сайту

25 декабря, 07:20

Политика

В Госдуме разработан проект об увеличении лимита на подарки для учителей

Фото: 123RF.com/ekaterinaphoto

Депутаты Госдумы предложили увеличить лимит на подарки для учителей, врачей и работников организаций, оказывающих соцуслуги, с 3 до 10 тысяч рублей. Соответствующий законопроект разработан и направлен в правительство, передает РИА Новости.

Авторами инициативы стали глава думского комитета по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослав Нилов и первый зампред комитета ГД по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Согласно действующим нормам, работникам указанных сфер нельзя дарить подарки, стоимость которых превышает 3 тысяч рублей, учителям, врачам и соцработникам.

Запрет, уточнили депутаты, ввели в качестве меры, направленной на предупреждение злоупотреблений при выполнении должностных обязанностей и, следовательно, на предотвращение коррупционных нарушений. Предел допустимой стоимости подарка в размере 3 тысяч рублей установили в 2008 году и с тех пор не меняли.

Нилов подчеркнул, что прошло почти 20 лет с того момента, когда на 3 тысячи рублей можно было купить и подарок, и цветы и упаковку.

"Сегодняшняя инфляция и существенное снижение покупательной способности рубля привело к тому, что этот предупредительно-антикоррупционный порог категорически устарел. Поэтому разработана инициатива, предлагающая для нескольких категорий служащих поднять лимит до 10 тысяч рублей", – сказал парламентарий.

Он считает, что увеличение лимита не приведет к злоупотреблениям со стороны педагогов и медиков, а позволит, например, в честь профессионального праздника собрать хороший букет учителю и не волноваться за правовые последствия подарка.

Ранее адвокат Антон Пивоваров напомнил, что принятие дорогих подарков работниками бюджетных организаций и госслужащими может быть расценено как взятка. Однако правоохранители могут счесть взяткой даже презент дешевле 3 тысяч рублей, если можно усмотреть связь между передачей подарка и действиями (бездействиями) должностного лица.

Общероссийский профсоюз образования предупредил о лимите на подарки педагогам

политика

