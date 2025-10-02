Эксперт Богачева назвала книги и сладости безошибочными подарками учителям

Фото: 123RF/yanlev

К безошибочным презентам учителям относятся подарочные книги, особенно по искусству или профильной дисциплине, и красиво оформленные сладости, упакованные в кондитерской. Об этом в беседе с Москвой 24 рассказала эксперт по этикету Екатерина Богачева.

"Третий вариант подарка – цветы. При этом предпочтительнее, чтобы это был один красиво оформленный букет от всего класса. В противном случае учителю, скорее всего, будет трудно с этим "маленьким цветочным магазином", так как за букетами тоже нужно ухаживать, что требует времени и ресурсов", – поделилась Богачева.

Эксперт отметила, что не стоит дарить монобукеты из красных роз – они символизируют пылкие чувства и неуместны для педагога.

Еще один безошибочный вариант – стильная канцелярия, например гравированная ручка или кожгалантерейные подставки под приборы. Также можно дарить фарфор – красивую чайную пару или вазу для цветов. Такие подарки удобны в использовании и не поставят учителя в неловкое положение.

"То есть то, что сделает ежедневную работу учителя не только комфортной, но и красивой. Для этого нужно за человеком понаблюдать: что он предпочитает, какими предметами пользуется", – подчеркнула эксперт.

По словам Богачевой, важно помнить, что подарок не должен быть слишком дорогим, чтобы избежать возможного дискомфорта или подозрений в попытке повлиять на педагога.

"Также очень удобный, но не совсем уместный по этикету подарок – это сертификаты. С одной стороны, человек сможет выбрать себе любой понравившийся товар, но с позиции этикета – это эквивалент деньгам", – поделилась Богачева.

Кроме того, парфюмерия, косметика и гигиенические средства – не лучшая идея, так как это слишком личные вещи, которые человек выбирает сам. Также нежелательны шутливые подарки и алкоголь.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая заявила, что действующая норма на подарки учителям на сегодняшний день устарела. Парламентарий напомнила, что, согласно статье 575 Гражданского кодекса России ("Запрещение дарения"), лимит на презент педагогам, а также врачам установлен в три тысячи рублей.

Соответствующий закон был принят в начале 2000-х годов, что уже не соответствует современным экономическим условиям, подчеркнула Буцкая. Именно поэтому депутат считает, что норма требует существенных обновлений.

