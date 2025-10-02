Депутат Буцкая: норма на подарки учителям на сегодняшний день устарела

Фото: 123RF/kuzmichstudio

Действующая норма на подарки учителям на сегодняшний день устарела, считает первый зампред комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая. Своим мнением она поделилась в беседе с РИА Новости.

Парламентарий напомнила, что, согласно статье 575 Гражданского кодекса России ("Запрещение дарения"), лимит на презент педагогам, а также врачам установлен в три тысячи рублей.

Соответствующий закон был принят в начале 2000-х годов, что уже не соответствует современным экономическим условиям, подчеркнула Буцкая. Именно поэтому депутат считает, что норма требует существенных обновлений.

К разрешенным подаркам педагогам относятся букеты с именными открытками или предметы, облегчающие работу, например органайзеры, ежедневники или указки, отмечала ранее специалист по этикету Надежда Коломацкая.

Также в презенты можно добавить менее скоропортящиеся и оригинальные варианты: зефир, конфеты, чай или шоколад. При этом дарить деньги в конверте, а также карты в магазины алкоголя или нижнего белья не стоит, поскольку это может быть расценено некорректно, пояснила эксперт.

