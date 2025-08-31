В Госдуме рассказали, какие подарки не запрещено дарить учителям

Фото: 123RF/1emonkey

Сотрудникам образовательных учреждений, в том числе учителям, можно дарить подарки, стоимость которых не превышает 3 тысячи рублей. Об этом ТАСС сообщила первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.

Депутат напомнила, что данное условие прописано в статье 575 Гражданского кодекса РФ.

"Там немного по-другому сформулировано – подарки запрещены, за исключением обычных подарков стоимостью до 3 тысяч рублей. Но, соответственно, из этого делаем вывод, что такие подарки дарить можно", – объяснила Буцкая.

По ее мнению, к презентам до 3 тысяч рублей относятся цветы или полезные материалы для работы с детьми. Депутат посоветовала родителям при покупке подарка сохранять или фотографировать чек, который будет подтверждать цену товара.

В статье 575 Гражданского кодекса России прописано, что подарки государственным и муниципальным служащим, в том числе сотрудникам образовательных организаций, нельзя вручать. Исключением могут стать обычные презенты, стоимость которых составляет не более 3 тысяч рублей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с 1 сентября в столице значительно увеличатся оклады и зарплаты педагогов. Соответствующее решение столичные власти приняли с учетом нынешней инфляции и роста цен.

Мэр подчеркнул, что качество работы педагогов напрямую зависит от уровня заботы города о них и решения вопросов, связанных с материальным обеспечением и зарплатой. Глава департамента образования и науки Москвы Ирина Каклюгина уточнила, что в среднем зарплаты педагогов увеличатся на 24%.

