Собянин: в День знаний 34 новых школы и детских сада примут учеников

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

В День знаний, 1 сентября, 34 новые школы и детских сада примут учеников, сообщил Сергей Собянин в своем канале в мессенджере MAX.

По словам мэра, в основном новые образовательные учреждения откроются в районах новостроек, где всегда много молодых семей с детьми. Один из них – жилой квартал "Прокшино" в Коммунарке. Там построили 14 жилых комплексов и два детсада на 320 детей.

Кроме того, 1 сентября откроет свои двери новый учебный комплекс. Этот объект инвестор безвозмездно передал в систему столичного образования. Он также вошел в состав школы № 109. В трехэтажном здании площадью 31,4 тысячи квадратных метров создали комфортное и безопасное пространство для 1 275 учеников и 350 воспитанников.

Комплекс разделен на школьный и дошкольный блоки с отдельными входами. Для школьников и учителей оборудовали кабинеты, лабораторно-исследовательский комплекс, IT-полигон, медиатеку, студии звуко- и видеозаписи, двухэтажный обеденный зал, арт-мастерскую, театр и планетарий.

Помимо этого, в здании есть четыре трансформируемых спортзала, два бассейна, уличные площадки для гимнастики, подвижных игр и мини-футбола, а также тренажеры, беговые дорожки и игровые зоны для дошкольников.

Места в комплексе планируется распределить в основном между ребятами из ближайшего квартала и прилегающих к нему территорий. Собянин выразил надежду, что новое учреждение станет приятным местом для обучения, вдохновения и дружбы.

Ранее сообщалось, что специалисты комплекса городского хозяйства завершили подготовку московских учебных заведений к новому отопительному сезону. Оборудование и сети, обеспечивающие теплоснабжение, находятся в полной готовности. Работы закончили в соответствии с графиком.