Минпросвещения определило продолжительность учебного дня

Фото: depositphotos/oksun70

Минпросвещения России установило единый режим работы школ в течение учебного дня. Занятия должны начинаться не ранее 08:00 и заканчиваться не позднее 19:00 при наличии второй смены. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на распоряжение ведомства.

Учеба 5-х, 9-х классов и классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья должна проводиться в первую смену. Проведение "нулевых уроков" и обучение в три смены не допускается.

Новый учебный год начнется 1 сентября и завершится 26 мая. Образовательные учреждения могут организовывать обучение как по четвертям, так и по триместрам.

В документе отражены все меры, установленные санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами. Рекомендации уже направлены в российские регионы.

Ранее Минпросвещения утвердило время на выполнение школьного домашнего задания и его объем. Оно должно соответствовать нагрузке на учеников. В частности, в 1-м классе на домашние задания теперь отводится 1 час, во 2-м и 3-м – 1,5 часа, в 4-м – 2 часа.

Ведомство также подготовило для школьников список патриотических песен, которые направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Перечень предназначен для учеников начальных и средних классов и служит ориентиром в составлении учебного плана для учителей по предмету "Музыка".