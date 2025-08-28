Минпросвещения подготовило список патриотических песен для школьников

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Минпросвещения подготовило для школьников список патриотических песен, которые направлены на патриотическое и духовно-нравственное воспитание. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Список песен предназначен для учеников начальных и средних классов и служит ориентиром в составлении учебного плана для учителей по предмету "Музыка", говорится в сообщении.

Перечень направлен в регионы. По информации ведомства, школа сама принимает решение воспользоваться рекомендациями или нет. В список вошли 37 песен.

"На уроках музыки дети вспомнят или вновь услышат такие песни, как "Красно солнышко", "День Победы" и "Как прекрасен этот мир", "Моя Москва", "У подножья обелиска". В перечень включены и современные произведения. Среди них песни "Моя Россия" Ярослава Дронова (SHAMAN), "Офицеры", "Бессмертный полк" и "Вперед, Россия" Олега Газманова, "Родина" Сергея Трофимова, "Россия" Дениса Майданова", – добавили в пресс-службе.

Ранее Минпросвещения опубликовало список патриотических книг для внеклассного чтения. Перечень направлен на патриотическое воспитание школьников. Литературные произведения разделены на три категории: начальная школа, основная школа и старшая школа.