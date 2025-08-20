Минпросвещения опубликовало список патриотических книг для внеклассного чтения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Министерство просвещения разработало и опубликовало список патриотических книг для внеклассного чтения к началу учебного года, сообщается на сайте ведомства.

"Актуальный перечень произведений для внеклассного чтения включает работы современных авторов, направленные на патриотическое воспитание школьников", – рассказали в Минпросвещения РФ.

Литературные произведения разделены на три категории: начальная школа, основная школа и старшая школа. Кроме того, список книг делится на разделы:



о родной земле;

Великая Отечественная война;

историческая память и традиции;

о великих людях России;

полководцы Святой Руси;

на страже русской земли;

Zа наших.

Вместе со списком книг Минпросвещения разработало методические рекомендации для сотрудников библиотек в общеобразовательных организациях России. Их создание направлено на оказание практической помощи для специалистов, а также на повышение качества услуг и усиление технической базы библиотек.

"Рекомендации разработаны по итогам заседания Совета при президенте Российской Федерации по реализации государственной политики в сфере поддержки русского языка и языков народов Российской Федерации. Актуальный перечень произведений для внеклассного чтения включает работы современных авторов, направленные на патриотическое воспитание школьников", – рассказали в Минпросвещения РФ.

Ранее Владимир Путин предложил запустить программу "Детская книжная карта" по аналогии с "Пушкинской картой" с 2026 года. Ее номинал составит 3 тысячи рублей. Президент отметил, что книга – это неотъемлемая часть воспитательного процесса и семейных традиций.