Более 1,6 млн единиц образовательного контента собрано в МЭШ

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Свыше 1,6 миллиона единиц образовательного контента собрано в МЭШ. Об этом сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

Более 3 миллионов жителей столицы пользуются возможностями "Московской электронной школы". Каждый день в среднем они обращаются к сервису свыше 4,5 миллиона раз. Так, на платформе в любое время можно найти учебные пособия, видеоуроки, рабочие тетради, приложения, тестовые задания и литературные произведения.

Школьник может отслеживать свою успеваемость, уточнять домашнее задание и расписание в электронном дневнике.

Родители, в свою очередь, могут контролировать питание ребенка через сервис "Москвенок". Возможности этой площадки также используют ученики, например, они могут оплачивать еду в столовой, а также бесплатно посещать городские музеи. Карта и другие идентификаторы данного сервиса могут заменить читательский билет.

Ранее в электронном дневнике МЭШ появился график проведения контрольных работ. Данные представлены в виде списка в новой вкладке "Контрольные работы" раздела "Учеба".

Кроме того, в дневнике ввели настройку отображения списка экзаменов по предмету, периоду и статусу выполнения. Также пользователям стал доступен просмотр оценок за прошедшие работы и основной информации уроков.



Графики контрольных работ разместили в дневнике "Московской электронной школы"