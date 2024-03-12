Новую программу подготовки к инженерным профессиям сформировали для школьников Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В Московском дворце пионеров для детей организовали занятия по черчению и проектированию в программе T-FLEX CAD. Там они могут сдать экзамены на владение отечественной разработкой, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову.

"Одна из целей столичной системы образования – подготовка наших детей ко взрослой жизни: получению профессиональных знаний и дальнейшего трудоустройства", – подчеркнула заммэра.

Ракова добавила, что для этого было сформировано сотрудничество с вузами и профессиональным сообществом, а также в образовательный процесс были интегрированы новые цифровые сервисы "Московской электронной школы", интерактивные тетради и виртуальные лаборатории.

"Также успеху школьников способствует наше сотрудничество с ключевыми отечественными компаниями. Благодаря такому партнерству столичные учащиеся еще в школе осваивают компьютерные программы, с которыми они встретятся и в дальнейшем обучении, и на рабочем месте", – отметила заммэра.

Новый формат сотрудничества Дворца пионеров с IT-компанией предоставляет возможность усилить и расширить совместную поддержку различных инициатив в области инженерии.

T-FLEX CAD позволяет разрабатывать проекты любой сложности. Дети могут заниматься созданием чертежей и 3D-моделей.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что столичные власти осуществляют комплексное обновление системы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, включая улучшение материально-технической базы колледжей. По его словам, на текущий момент большинство колледжей имеет устаревшее оборудование, закупленное еще десять или двадцать лет назад. В связи с этим власти Москвы приняли решение в этом году переоснастить современным оборудованием 230 мастерских и лабораторий.



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