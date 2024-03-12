Собянин рассказал о масштабном обновлении инфраструктуры столичных колледжей

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

Столичные власти осуществляют комплексное обновление системы подготовки специалистов со средним профессиональным образованием, включая улучшение материально-технической базы колледжей. Об этом сообщил в своем личном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.

По его словам, на текущий момент большинство колледжей имеет устаревшее оборудование, закупленное еще десять или двадцать лет назад. В связи с этим власти Москвы приняли решение в этом году переоснастить современным оборудованием 230 мастерских и лабораторий, а также создать 90 новых.

В программу модернизации оборудования включены колледжи, которые готовят работников любых специальностей: от поваров до операторов беспилотников.

К концу февраля, как уточнил мэр, новое оборудование получили уже более 30 колледжей. Кроме того, власти обновили оборудование в IT-Кванториуме, на компьютерных полигонах и в некоторых кабинетах по компьютерному моделированию и проектированию цифровых устройств. Для этого было приобретено более 1 280 единиц техники.

Более того, в Московском автомобильно-дорожном колледже имени А. А. Николаева были открыты новые лаборатории – слесарная, слесарно-станочная и кабинет для диагностики подвески автомобиля. Там специалисты установили примерно 160 единиц оборудования, включая 120 слесарных верстаков и 24 станка.

Такое же оборудование, как уточнил Собянин, используется работодателями-партнерами колледжа, которые помогали сформировать программу закупок. Так, теперь на новом оборудовании будут проводить практические занятия, которые позволят студентам освоить новые знания и навыки.

При этом иногда сами работодатели предоставляют оборудование на безвозмездной основе – в порядке шефской помощи колледжам, с которыми они сотрудничают на взаимовыгодных условиях. Например, помимо закупленного оборудования, Колледж связи № 54 имени П. М. Вострухина получил от своего партнера-работодателя ООО "СМТтех" новый учебно-производственный комплекс с линией автоматической сборки электронных устройств.

Познакомиться с новым оборудованием и работой лабораторий можно в дни открытых дверей, которые часто проводят колледжи для московских школьников.

Ранее заммэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что около 90 новых лабораторий и мастерских откроют в столичных колледжах Москвы в 2024 году. По ее словам, также в этом году в колледжах Москвы обновят более 230 имеющихся мастерских и лабораторий.

Улучшение качества образования затронет почти все специальности, включая поваров-кондитеров, электриков и сварщиков. В образовательных учреждениях Москвы появятся мастерские со станками, а также тренировочные полигоны по управлению беспилотными летательными аппаратами, подчеркнула Ракова.



Около 90 высокотехнологичных лабораторий откроют в столичных колледжах в 2024 году