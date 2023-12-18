Около 90 лабораторий и мастерских откроют в колледжах Москвы в 2024 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Около 90 новых лабораторий и мастерских откроют в столичных колледжах Москвы в 2024 году. Об этом со ссылкой на заммэра по вопросам социального развития Анастасию Ракову сообщил портал мэра и правительства Москвы.



"В сентябре мы начали масштабное обновление материально-технической базы колледжей Москвы. Это позволит повысить качество образовательного процесса и еще больше приблизить его к реальным условиям на производстве", – подчеркнула Ракова.

По ее словам, в следующем году в колледжах Москвы также обновят более 230 имеющихся мастерских и лабораторий. В это же время для преподавателей организуют стажировки на столичных предприятиях, а с нового года студенты Московского технологического колледжа (МТК) будут учиться в современных лабораториях, чье оснащение будет идентично городским предприятиям, сказала заммэра.

"Таким образом, студенты уже сразу будут готовы проводить на производстве метрологические исследования, контрольные измерения и в целом улучшать показатели качества", – отметила она.

Улучшение качества образования затронет почти все специальности, включая поваров-кондитеров, электриков и сварщиков. В образовательных учреждениях Москвы появятся мастерские со станками, а также тренировочные полигоны по управлению беспилотными летательными аппаратами, подчеркнула Ракова.

По словам начальника учебного отдела производственного комплекса "Салют" АО "ОДК" Юлии Савиной, специалисты в рамках сотрудничества с МТК подобрали оборудование для оснащения новых лабораторий по метрологии и материаловедению.

Она уточнила, что студенты смогут получить важные на высокоточном производстве навыки, а также научатся программировать электронное измерительное оборудование.

До этого Ракова подчеркивала, что с начала учебного года московские колледжи, подведомственные департаменту образования и науки, провели более 1,5 тысячи мероприятий с партнерами-работодателями для студентов и преподавателей.

С начала 2023 года у столицы появилось более 200 новых предприятий-партнеров в областях промышленности, кондитерского дела и гастрономии, строительства, гостеприимства и других.

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