Сервисы МЭШ охватили почти 3,3 тысячи региональных школ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Москва помогает регионам внедрять сервисы "Московской электронной школы" (МЭШ), они уже успешно функционируют в Калужской и Московской областях, а также в Татарстане, охватывая тем самым более 3,3 тысячи школ и свыше трех миллионов учащихся, их родителей и педагогов.

Кроме того, с 1 апреля к сервису МЭШ подключат образовательные учреждения Дагестана, а с нового учебного года – Тюменскую область. По словам Сергея Собянина, количество пользователей в этих двух регионах должно достигнуть порядка 770 тысяч человек.

"Мы должны грамотно сочетать классические формы обучения с современными образовательными технологиями. Вот почему несколько лет назад было принято решение сформировать цифровую образовательную экосистему, в которой сегодня учатся все московские школьники", – уточнила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Школы в регионах могут пользоваться электронным дневником, электронным журналом, портфолио учащегося и многими другими адаптированными для них инструментами, указано на сайте мэра Москвы.

Ранее Сергей Собянин подписал документ о внедрении сервисов на основе "Московской электронной школы" (МЭШ) в образовательных учреждениях Дагестана и Тюменской области. Руководитель Тюменского региона высоко оценил возможности МЭШ и сказал, что столичный сервис является на данный момент лучшим в стране. Также он отметил наличие в МЭШ верифицированного и современного контента, который послужит как для учеников, так и для педагогов и родителей.

Сервисы МЭШ могут внедрить во всех 1 403 школах Дагестана уже в четвертой четверти текущего учебного года. Общее число пользователей системы может достигнуть 470 тысяч учеников и 40,5 тысячи учителей. Аналогично этому внедрение сервисов ждет 186 школ Тюменской области. Там число пользователей может составить до 250 тысяч школьников и 12,7 тысячи преподавателей.



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