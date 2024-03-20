В электронном дневнике МЭШ появился график проведения контрольных работ

Фото: пресс-служба комплекса социального развития Москвы

Столичные школьники смогут в любое время просматривать информацию обо всех ближайших, невыполненных и прошедших работах. Данные представлены в виде списка в новой вкладке "Контрольные работы" раздела "Учеба" в веб-версии электронного дневника на сайте "Московской электронной школы", рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Чтобы подготовка к ним для учащихся и педагогов была максимально продуктивной и комфортной, мы запустили в электронном дневнике МЭШ новый сервис – расписание контрольных. Школьникам он поможет эффективнее распределять время и тщательнее, более целенаправленно готовиться к работам. А образовательные организации благодаря новым функциям смогут сформировать оптимальный и сбалансированный график проведения контрольных по всем предметам школьной программы", – пояснила она.

Вице-мэр добавила, что в дневнике ввели настройку отображения списка экзаменов по предмету, периоду и статусу выполнения. Также пользователям стал доступен просмотр оценок за прошедшие работы и основной информации уроков.

К тому же для большего удобства контрольные работы, до которых осталось менее трех дней, помечаются определенным цветом, а в карточке урока и расписании занятий появятся отметки о планируемых зачетах.

Уточняется, что новый сервис также упростит планирование и организацию зачетов сотрудникам образовательных учреждений. Так, учителя могут назначать даты проверочных работ, а завучи – согласовывать или отклонять их. Кроме того, педагоги будут видеть все работы, которые назначили их классам, а руководству школы представятся все планируемы в учебном заведении контрольные.

Ранее стало известно, что московские школьники воспользовались лабораториями МЭШ более 400 тысяч раз в этом учебном году.

Всего с начала открытия первой лаборатории в сентябре 2019 года ею воспользовались более 4,4 миллиона раз. На сегодняшний день число пользователей превышает 100 тысяч.

Москвичам рассказали, как МЭШ помогает при подготовке к ЕГЭ