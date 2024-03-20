Собянин утвердил приоритетные планы развития московского образования на 2024 год

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Столичные власти утвердили приоритетные направления столичного образования на 2024 год. Об этом Сергей Собянин заявил в своем телеграм-канале.

В частности, Москва продолжит дальнейшее развитие в сфере профильного и предпрофессионального образования. В настоящее время в более чем 70% школ города уже есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа- и IT-классы, уточнил мэр.

"Московская электронная школа – интегратор лучших образовательных ресурсов и библиотека материалов. В МЭШ зарегистрированы больше 3 миллионов москвичей – учителей, учащихся и их родителей. Ее сервисы используют свыше 4,5 миллиона раз в день", – написал Собянин.

Кроме того, продолжил мэр, столица будет и дальше модернизировать колледжи под требования работодателей. Власти по целевой программе создадут в учебных заведениях среднего профессионального образования 10 тысяч дополнительных бюджетных мест.

Вместе с тем город улучшит условия для профессионального развития и поддержки педагогов. Также Москва запустит программу по капитальному ремонту московских школ, в этом году работы начнутся в 50 зданиях, заключил Собянин.

Ранее стало известно, что в московских колледжах для выпускников 9-х классов добавят дополнительные 10 тысяч бюджетных мест для обучения по направлениям, которые связаны с промышленностью, финансами и IT. Как уточнила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, благодаря запуску новой программы получить востребованную профессию смогут примерно в полтора раза больше воспитанников.

Собянин утвердил создание в колледжах 10 тысяч дополнительных мест для москвичей