Верховный суд оправдал женщину, которая ударила бывшего супруга в детском саду

Верховный суд (ВС) России отменил приговор жительнице Ставрополья, которая ударила бывшего мужа, находясь в детском саду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на судебные документы.

Инцидент произошел в феврале 2020 года в Подмосковье. Женщина приехала за детьми в детский сад вместе со свекром. Там между ней и экс-супругом возник конфликт.

Согласно материалам дела, мужчина вырвал младшего сына из рук матери и бросил под колеса стоявшей машины, после чего стал избивать женщину, нанося ей удары в область груди. Потерпевший утверждал, что бывшая жена ударила его по голове, нанеся черепно-мозговую травму.

Тем не менее диагноз "сотрясение головного мозга" не был подтвержден объективными клиническими и неврологическими данными. В связи с этим ВС признал его неправомочным и не подлежащим судебно-медицинской оценке.

Кроме того, бывший муж женщины утверждал, что свекор, пытавшийся защитить невестку, резко дернул его за шарф. По словам мужчины, это привело к посттравматическому острому ларингиту.

Изначально мировой суд назначил свекру женщины штраф в 5 тысяч рублей. Верховный суд отправил дело на новое разбирательство, указав, что нижестоящие инстанции не изучили все обстоятельства и не назначили повторную экспертизу.

