Полицейские задержали мужчину, напавшего на пассажирку в метро Москвы

Фото: 77.мвд.рф

Мужчина, напавший на девушку на станции метро "Китай-город", задержан в одном из домов на Ленинградском шоссе. Об этом сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД России.

По предварительным данным, задержанный обратился к пассажирке с просьбой о денежной помощи, а после отказа начал оскорблять.

"Чтобы зафиксировать противоправные действия, она начала съемку на мобильный телефон. Тогда злоумышленник попытался вырвать гаджет, а затем несколько раз ударил женщину", – добавили в ведомстве.

У пострадавшей зафиксировали различные травмы и ушибы. По факту случившегося возбуждено уголовное дело о хулиганстве.

Ранее глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал отчет о ходе расследования по факту нападения в столичном метро. Выполнение его поручения проконтролируют в центральном аппарате ведомства.

Как рассказала сама потерпевшая, напавший на нее мужчина также угрожал другой пассажирке.