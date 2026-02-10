Форма поиска по сайту

10 февраля, 10:59

Политика

Путин поздравил дипломатов России с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов МИД России с профессиональным праздником. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Президент отметил, что российские дипломаты всегда служили Отечеству достойно и с честью, проявляя настоящий патриотизм, верность долгу, гражданское мужество и высокий профессионализм.

По словам Путина, роль российской дипломатии в полной мере востребована в условиях усиливающейся турбулентности в мире. Чтобы обеспечить нацбезопасность России и отстаивать ее законные интересы, необходимо задействовать все внешнеполитические инструменты с максимальной отдачей.

Приоритетом, продолжил президент, по-прежнему является укрепление дружественных связей с союзниками и соседями на пространстве СНГ, а также продвижение евразийских интеграционных процессов. При этом не менее важно в настоящее время углублять партнерство с государствами мирового большинства, подчеркнул российский лидер.

"Уверен, что сотрудники центрального аппарата и загранучреждений министерства иностранных дел на всех направлениях будут и впредь работать творчески, энергично и инициативно. Искренне желаю вам новых успехов, а уважаемым ветеранам дипломатической службы – доброго здоровья и долголетия", – добавляется в поздравительном тексте.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон сообщил, что предложил нескольким европейским коллегам возобновить диалог с Россией. Он отметил необходимость структурировать возобновление европейской дискуссии с россиянами с целью не зависеть в этой дискуссии от третьей стороны.

По словам Макрона, географическое положение Франции не изменится, и Россия по-прежнему останется "под боком".

