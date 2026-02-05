05 февраля, 11:51Политика
Захарова отреагировала на призыв Эстонии и Латвии к переговорам с Россией
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Официальный представитель МИД России Мария Захарова отреагировала на заявление Таллина и Риги о необходимости переговоров с Москвой, сообщает РИА Новости.
Ранее премьер-министр Латвии Эвика Силиня и президент Эстонии Алар Карис поддержали идею назначить спецпосланника от ЕС, который мог бы принять участие в переговорах по урегулированию украинского конфликта. При этом Карис уточнил, что ЕС "несколько припозднился" с диалогом с Россией.
"Все та же идея про "место за столом". Понять можно: под столом сидеть надоело", – прокомментировала ситуацию Захарова.
До этого СМИ писали, что французский лидер Эммануэль Макрон намерен позвонить Владимиру Путину. Разговор ожидается содержательным, в связи с чем подготовка к нему может занять несколько дней. Утверждается, что Макрон настроен на результат.
