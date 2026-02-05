Paris Match: поместье Брижит Бардо за 30 млн евро в Сен-Тропе перейдет ее сыну

Фото: ТАСС/ASSOCIATED PRESS

Актриса Брижит Бардо завещала свое поместье La Garrigue в Сен-Тропе стоимостью около 30 миллионов евро единственному сыну Николя Шарье. Об этом сообщил журнал Paris Match.

По информации СМИ, наследственное дело еще не закрыто. Однако уже известно, что поместье площадью 10 гектаров с видом на море достанется Шарье. При этом при жизни артистки ее отношения с сыном были сложными.

На территории поместья расположены несколько построек, в том числе основной дом, площадь которого составляет 60 квадратных метров, гостевой дом, амбар и часовня. В последние годы за поместьем плохо ухаживали, на территории содержались 9 овец, 4 свиньи, 15 кошек и 4 собаки.

Также отмечается, что перестроить или расширить поместье невозможно, так как оно расположено в природоохранной лесистой зоне.

Журналисты считают, что поместье будет служить приютом для животных, поскольку Шарье не собирается жить в нем. В соответствии с соглашением между Фондом Брижит Бардо по защите животных и сыном актрисы, он будет получать от организации ежемесячную арендную плату.

Бардо умерла на 92-м году жизни 28 декабря 2025 года. До этого она была доставлена в больницу "Сен-Жан" во французском Тулоне. Супруг Бардо Бернар Д'Ормаль уточнил, что причиной смерти артистки является онкология.

Церемония прощания прошла в церкви Нотр-Дам-де-л’Ассомпсьон в Сен-Тропе. Бардо похоронили на Морском кладбище недалеко от могилы режиссера Роже Вадима, ее первого мужа.

Мировую известность Бардо получила благодаря съемкам в мелодраме Вадима "И бог создал женщину". Она была признана секс-символом наравне с американской актрисой Мэрилин Монро и итальянской артисткой Софи Лорен. В 1973 году Бардо завершила свою работу в киноиндустрии.