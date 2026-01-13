В Москве открыто наследственное дело после смерти Веры Алентовой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Наследственное дело открыто после смерти российской актрисы Веры Алентовой. Это следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По предварительным данным, дело ведет один из московских нотариусов.

Алентова почувствовала себя плохо 25 декабря 2025 года во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В связи с этим артистка была госпитализирована. Спустя время стало известно, что актриса умерла на 84-м году жизни.

Прощание с Алентовой состоялось 29 декабря в Театре Пушкина, где актриса прослужила 60 лет. На траурной церемонии присутствовали ее дочь Юлия Меньшова с супругом Игорем Гординым, внучка Таисия и внук Андрей с невесткой Марией.

Также прощание посетили директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, министр культуры России Ольга Любимова, директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко и другие.

Коллектив Театра Пушкина организовал посвященную актрисе фотовыставку на Тверском бульваре. На снимках можно было увидеть спектакли "Дети солнца", "Разбитое счастье", "Любовь. Письма", "Жил-был я" и другие.

Свои соболезнования в связи со смертью Алентовой выразил и Владимир Путин. Президент России направил на церемонию прощания два венка.

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым.

