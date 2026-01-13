Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 января, 12:08

Культура

В Москве открыто наследственное дело после смерти Веры Алентовой

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Наследственное дело открыто после смерти российской актрисы Веры Алентовой. Это следует из материалов, с которыми ознакомилось РИА Новости.

По предварительным данным, дело ведет один из московских нотариусов.

Алентова почувствовала себя плохо 25 декабря 2025 года во время церемонии прощания с актером Анатолием Лобоцким в Московском академическом театре имени Владимира Маяковского. В связи с этим артистка была госпитализирована. Спустя время стало известно, что актриса умерла на 84-м году жизни.

Прощание с Алентовой состоялось 29 декабря в Театре Пушкина, где актриса прослужила 60 лет. На траурной церемонии присутствовали ее дочь Юлия Меньшова с супругом Игорем Гординым, внучка Таисия и внук Андрей с невесткой Марией.

Также прощание посетили директор МХТ имени А. П. Чехова Константин Хабенский, министр культуры России Ольга Любимова, директор ВГИКа Владимир Малышев, народный артист России Александр Олешко и другие.

Коллектив Театра Пушкина организовал посвященную актрисе фотовыставку на Тверском бульваре. На снимках можно было увидеть спектакли "Дети солнца", "Разбитое счастье", "Любовь. Письма", "Жил-был я" и другие.

Свои соболезнования в связи со смертью Алентовой выразил и Владимир Путин. Президент России направил на церемонию прощания два венка.

Актрису похоронили на Новодевичьем кладбище рядом с супругом, советским и российским режиссером Владимиром Меньшовым.

В Москве простились с актрисой Верой Алентовой

Читайте также


утратыкультура

Главное

Как новогодние праздники скажутся на зарплатах россиян?

Длинные праздники не позволяют работодателю уменьшать размер фиксированного оклада

Исключение составляет случай, если в январе сотрудник брал отпускные дни за свой счет

Читать
закрыть

Что известно о гибели детей в роддоме Новокузнецка?

В больнице сообщили, что приостановили госпитализацию пациентов из-за респираторной инфекции

По данным СМИ, причиной смерти младенцев могло стать заражение неонатальной инфекцией

Читать
закрыть

Как притязания Трампа на Гренландию повлияют на мировую политику?

Эксперты уверены: шансов на то, что ситуация перерастет в вооруженные действия, немного

Обострение может создать серьезную проблему для НАТО

Читать
закрыть

Какие подарки продают москвичи после Нового года?

Москвич опубликовал объявление о продаже "средневекового" держателя для туалетной бумаги

Жительница ЦАО решила продать брендовую сумку, наполненную вещами бывшего

Читать
закрыть

Почему препарат для животных стал опасным увлечением подростков?

Подростки стали употреблять ветеринарные препараты с целью опьянения

Случаи употребления габапентина молодежью могут быть связаны с желанием казаться "в теме"

Читать
закрыть

Зачем нужен генетический тест для будущих родителей?

Тест поможет оценить риски наследственных заболеваний у будущего ребенка

Услугу планируют включить в программу ОМС

Читать
закрыть

Кому и зачем нужно докупать пенсионные баллы?

Баллы нужны для страховой пенсии: ее начисляют, если у гражданина накоплено не менее 30

Эксперты напоминают: чем выше зарплата, тем больше баллов копится

Читать
закрыть

Когда в Москве закончатся снегопады?

С 13 января осадки в регионе станут менее интенсивными и локальными

Температурный фон начнет снижаться

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика