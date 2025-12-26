Путин выразил соболезнования в связи со смертью Алентовой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин принес соболезнования родным и близким народной артистки России Веры Алентовой в связи с ее смертью. Его телеграмма опубликована на сайте Кремля.

Российский президент назвал Алентову замечательной актрисой, искренним, обаятельным и душевно щедрым человеком. Как отметил глава государства, она была яркой и талантливой на сцене и в кино.

"Светлая память о Вере Алентовой навсегда сохранится в сердцах родных и близких, друзей и коллег, всех почитателей ее самобытного дарования", – подчеркнул Путин.

Алентова скончалась 25 декабря в возрасте 83 лет. Худрук Театра имени Пушкина Евгений Писарев уточнял, что актриса умерла после церемонии прощания с народным артистом России Анатолием Лобоцким.

Прощание с артисткой пройдет в понедельник, 29 декабря, в Театре имени Пушкина. В этот день планируется гражданская панихида.

Алентова известна зрителям ролями в фильмах "Москва слезам не верит", "Завтра была война", "Ширли-мырли" и "Зависть богов". За вклад в культуру ей были присвоены звания заслуженной артистки РСФСР и народной артистки России, а также ордена и государственные награды.

