12 февраля, 08:18

Общество
Юрист Кузнецов: размер зарплаты в феврале не уменьшится из-за праздников

Юрист объяснил, как праздничные дни повлияют на зарплату в феврале

Размер зарплаты у россиян в феврале 2026 года не изменится, несмотря на малое количество рабочих дней. Об этом в беседе с РИА Новости заявил юрист по трудовому праву одного из рекрутинговых сервисов Александр Кузнецов.

"В феврале 2026 года установлено 19 рабочих дней, однако при окладной системе оплаты труда это не скажется на размере зарплаты", – прокомментировал он.

По словам специалиста, фиксированный оклад выплачивается вне зависимости от числа рабочих дней в месяце. Кроме того, продолжительность месяца не влияет на итоговый доход работника.

Ранее стало известно, что наиболее высокооплачиваемой профессией в России в минувшем январе стал сварщик со средней зарплатой 267 тысяч рублей в месяц.

Следом шли дата-сайентисты с медианой зарплатой в 250 тысяч рублей, DevOps-инженеры – 216 тысяч рублей, агенты по недвижимости – 203 тысячи рублей и геологи – 197,9 тысячи рублей.

