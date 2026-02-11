Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

11 февраля, 07:22

Общество
Главная / Новости /

РИА Новости: сварщик стал самой высокооплачиваемой профессией в РФ в январе

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Наиболее высокооплачиваемой профессией в России в минувшем январе стал сварщик со средней предлагаемой зарплатой 267 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные одного из сервисов по поиску работы.

Следом идут дата-сайентисты с медианой предлагаемых зарплат в 250 тысяч рублей, DevOps-инженеры – 216 тысяч рублей, агенты по недвижимости – 203 тысячи рублей и геологи – 197,9 тысячи рублей. Предложения для этих специалистов в 2,5–3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом.

Также отмечается, что в январе соискателям было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей – это на 109% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Реальные зарплаты россиян, предварительно, выросли на 4,5% за 2025 год, а номинальные зарплаты – на 13,6%, отмечал ранее вице-премьер России Александр Новак.

Согласно прогнозу правительства, в 2026 году реальные доходы граждан страны могут увеличиться на 4,8%. Вместе с тем власти ожидают, что в 2026–2030-х доходы россиян продолжат расти примерно на 3–5% в год.

"Деньги 24": зарплаты IT-cпециалистов перестали расти в России

Читайте также


общество

Главное

Возможно ли введение налога на выгул собак в России?

Подобное налогообложение может повысить ответственность хозяев

Однако эксперты уверены: мера ударит по добросовестным и ответственным владельцам

Читать
закрыть

Начнут ли банки предоставлять скидки для клиентов маркетплейсов?

Эксперты уверены: финансировать скидки на маркетплейсах захотят не все организации

ЦБ фактически пытается разделить бизнес платформ с банковским сектором

Читать
закрыть

Как могут поменяться условия работы для беременных в РФ?

Эксперты предлагают предоставить беременным права выбора формата занятости

Рабочий день для сотрудниц с маленькими детьми может сократиться без потери в зарплате

Читать
закрыть

Что грозит Telegram за неисполнение российского законодательства?

Мессенджеру может грозить штраф на общую сумму до 64 миллионов рублей

На платформу составлено 8 административных протоколов

Читать
закрыть

Чем опасны готовые поделки с маркетплейсов?

Использование таких наборов ведет к снижению самостоятельности и изобретательности у детей

В результате у детей формируется убеждение, что любую задачу можно просто купить

Читать
закрыть

Как будут проверять фильмы на традиционные ценности в РФ?

Фильмы, где есть неуважение к традиционным ценностям, будут удалены из свободного доступа

Мера прежде всего касается голливудских картин, которые показывают в РФ в рамках параллельного импорта

Читать
закрыть

Как топливный кризис на Кубе повлиял на туристов?

Сейчас на Кубе находится около четырех тысяч организованных путешественников из РФ

Местные популярные отели приостановили работу, а туристов бесплатно переселили в другие гостиницы

Читать
закрыть

Можно ли сэкономить на ЖКУ?

Стоит поставить индивидуальные приборы учета, если их нет в квартире

Необходимо внимательно изучать квитанции на предмет дополнительных услуг

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика