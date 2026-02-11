РИА Новости: сварщик стал самой высокооплачиваемой профессией в РФ в январе

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Наиболее высокооплачиваемой профессией в России в минувшем январе стал сварщик со средней предлагаемой зарплатой 267 тысяч рублей в месяц. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные одного из сервисов по поиску работы.

Следом идут дата-сайентисты с медианой предлагаемых зарплат в 250 тысяч рублей, DevOps-инженеры – 216 тысяч рублей, агенты по недвижимости – 203 тысячи рублей и геологи – 197,9 тысячи рублей. Предложения для этих специалистов в 2,5–3 раза выше, чем медианная предлагаемая зарплата по стране в целом.

Также отмечается, что в январе соискателям было предложено около 160 тысяч вакансий с зарплатой выше 200 тысяч рублей – это на 109% превышает аналогичный показатель прошлого года.

Реальные зарплаты россиян, предварительно, выросли на 4,5% за 2025 год, а номинальные зарплаты – на 13,6%, отмечал ранее вице-премьер России Александр Новак.

Согласно прогнозу правительства, в 2026 году реальные доходы граждан страны могут увеличиться на 4,8%. Вместе с тем власти ожидают, что в 2026–2030-х доходы россиян продолжат расти примерно на 3–5% в год.