Реальные зарплаты россиян выросли на 4,5% в 2025 году

Реальные зарплаты россиян, по предварительной оценке, выросли на 4,5% за 2025 год. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак в ходе выступления в Совфеде.

"Наблюдаем, что продолжился высокий рост заработных плат. Номинальная зарплата, по предварительной оценке, увеличилась на 13,6%, реальная выросла за минусом инфляции на 4,5%", – сказал он.

При этом в 2024 году среднемесячная начисленная зарплата сотрудников организаций составила 89 069 рублей. Это рост на 19% в номинальном выражении год к году и на 9,7% – в реальном.

Ранее стало известно, что среднемесячная зарплата российских врачей в прошлом году была 147 тысяч рублей. Она выросла на 12,1%. При этом зарплата среднего медперсонала составила 71 230 рублей (+12,7%), младшего персонала – 60 460 рублей (+12,7%).